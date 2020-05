I fatti del giorno - Roma (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma: sgomberato insediamento abusivo a Tiburtina, 26 cittadini stranieri in questura - Un insediamento abusivo è stato sgomberato, questa mattina, nel corso di una operazione di controllo svolto dalla questura di Roma e dagli agenti della polizia locale in largo Spadolini nei pressi della stazione Tiburtina a Roma. Si tratterebbe di ricoveri di fortuna occupati in larga parte da cittadini stranieri, di cui 26 sono stati fermati e accompagnati nell’ufficio immigrazione. Sono in corso le operazioni di sgombero da parte di Ama che sta rimuovendo il materiale utilizzato per realizzare i ricoveri. (Rer)