Regno Unito: cancelliere Sunak autorizza piano salvataggio per grandi aziende

- Il cancelliere dello Scacchiere britannico, Rishi Sunak, ha autorizzato un piano di salvataggio economico di aziende dal particolare valore strategico denominato "Project Birch". Lo riporta il quotidiano britannico "Financial Times". Il dipartimento del Tesoro ha rivelato al "Ft" che il governo interverrà in aiuto delle aziende britanniche il cui fallimento "causerebbe gravi danni all'economia". Tra le aziende che hanno più bisogno di un sostegno statale ci sono quelle dei settori dell'Aviazione, dell'acciaio e l'industria aerospaziale. Tra le aziende che sono già in stato di trattativa con il governo ci sono la produttrice di automobili Jaguar Land Rover, le compagnie aeree Loganair e Virgin Atlantic e la produttrice d'acciaio Tata Steel. Con il nuovo progetto il cancelliere ha aumentato le possibilità del dipartimento del Tesoro di mettere in atto piani di salvataggio per "aziende fondamentali che hanno esaurito tutte le opzioni". Tra le misure di salvataggio economico disponibili ci sono anche prestiti governativi. Secondo alcune fonti vicine a Sunak, riprese dalla testata, il dipartimento del Tesoro spera di evitare, almeno inizialmente, l'acquisto di quote azionarie delle aziende in difficoltà. L'opzione migliore, secondo queste fonti, sarebbe l'estensione di prestiti che assicurino che i contribuenti siano i primi creditori. Un'altra opzione per i piani di salvataggio delle aziende potrebbe essere anticipare prestiti statali convertibili in azioni. (segue) (Rel)