Regno Unito: cancelliere Sunak autorizza piano salvataggio per grandi aziende (2)

- Project Birch ha l'obbiettivo di rispondere alla crisi nel breve termine. Tuttavia Sunak sta subendo pressioni per l'avvio di un piano a medio termine più estremo, con il quale lo stato potrebbe diventare proprietario di parte di alcune aziende. Il dipartimento del Tesoro ha reso noto che sta cercando un modo in cui risolvere i problemi causati dall'"accumulo di debito" di molte aziende, ma non prevede di raggiungere una soluzione finale prima dell'autunno. I sostenitori di Sunak tendono a minimizzare la possibilità che il Partito conservatore al governo possa accettare un gran numero di misure di nazionalizzazione parziale o totale. Tuttavia alcuni esperti ritengono che questa sia l'unica via possibile per salvaguardare l'economia britannica. (Rel)