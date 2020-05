I fatti del giorno – Nord Africa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia: Sudan presenta iniziativa di pace, respinta da Haftar - Il generale Mohamed Hamdan Dagalo, vicepresidente del Consiglio sovrano del Sudan, ha rivelato che il suo paese ha presentato un'iniziativa di pace in Libia, ma il generale Khalifa Haftar l'avrebbe respinta, mentre il Consiglio presidenziale di Tripoli l'avrebbe accolta con favore. Dagalo non ha rivelato i dettagli dell'iniziativa sudanese. Nelle dichiarazioni della stampa, Dagalo ha ribadito che il Sudan non ha forze in Libia, rilevando che i rapporti che citano la presenza delle Forze di sostegno rapido sudanesi in Libia sono errati e che il suo governo sta cercando di stabilire la pace tra gli attori in Libia. Dagalo ha spiegato che il suo paese ha relazioni speciali con la Libia e non interferirà nel conflitto tra le parti, sottolineando che è in contatto sia con il Governo di accordo nazionale (Gna) che l'Esercito nazionale libico (Lna), al fine di tornare al dialogo e raggiungere il cessate il fuoco. (segue) (Res)