I fatti del giorno – Nord Africa (4)

- Tunisia: presidente parlamento Ghannouchi lancia appello alla calma e all’unità - Il presidente dell'Assemblea dei rappresentanti del popolo (Arp) e leader del movimento islamico tunisino Ennahda, Rached Ghannouchi, ha lanciato un appello “alla calma e al consenso” in questa fase difficile del Paese. In un discorso pronunciato in occasione dell’Eid al Fitr, la festa di fine Ramadan, Ghannouchi ha invitato i tunisini a mostrare unità e solidarietà di fronte al nuovo contesto post-Covid. "Dopo il successo della transizione democratica e politica, dobbiamo rivolgerci alla società, in particolare ai gruppi vulnerabili e svantaggiati per raggiungere lo sviluppo richiesto. La sfida è ottenere nello sviluppo (economico) gli stessi risultati della politica, ottenere nella giustizia sociale gli stessi guadagni che abbiamo avuto nelle libertà”, ha detto ancora Ghannouchi, auspicando l’apertura di “un nuovo capitolo per lo sviluppo della Tunisia, il suo progresso e la sua prosperità” dopo la crisi del coronavirus. Il presidente del parlamento, al centro di una dura contestazione dell’opposizione e all’interno del suo stesso partito, si è congratulato con gli operatori sanitari per i loro sforzi nella battaglia contro la pandemia di Covid-19 e per tutti coloro che proteggono l'esperienza democratica della seconda Repubblica tunisina. "La Tunisia creerà il suo modello di sviluppo (economico) nel prossimo futuro, così come ha creato il suo modello democratico", ha concluso il leader di Ennahda, in riferimento alle richieste di alcuni partiti di opposizione per avviare una nuova fase politica in Tunisia. (segue) (Res)