I fatti del giorno – Nord Africa (5)

- Coronavirus: Egitto, 29 morti e 752 contagi dal 23 maggio - Il ministero della Sanità egiziano ha registrato 29 morti per coronavirus e un 752 contagi tra il 23 e il 24 maggio, riportando un nuovo record giornaliero per quanto riguarda i casi. In totale i decessi salgono a 764 dall’inizio della pandemia, mentre i contagi a 17.265, di cui 4.807 guariti. Secondo l’Unione nazionale dei medici, tra i 764 morti vi sono anche 19 operatori sanitari, dato che ha spinto il sindacato ad accusare il governo del Cairo di non aver dotato il personale ospedaliero schierato in prima linea per curare i malati delle protezioni necessarie. (Res)