- Cina: presidente Xi, senza pandemia crescita Pil sarebbe stata del sei per cento - L'obiettivo annuale di crescita economica della Cina avrebbe potuto essere fissato intorno al sei per cento per il 2020, se la pandemia di coronavirus non fosse avvenuta. Lo ha dichiarato il presidente della Cina, Xi Jinping, secondo quanto riferito dai media di stato cinesi. Venerdì 22 maggio, il governo cinese ha deciso di non pubblicare l'obiettivo di crescita del Pil per il 2020 nella sua relazione di lavoro annuale svelata all'inizio dell'Assemblea nazionale del popolo, citando le incertezze causate dall'epidemia. "Se l'epidemia non si fosse verificata, in circostanze generali, l'obiettivo di crescita del Pil sarebbe stato fissato intorno al sei per cento", ha detto Xi a una discussione venerdì, secondo i media statali. (segue) (Res)