- Hong Kong: segretario Sicurezza Lee, nuova legge necessaria a "combattere terrorismo" - Hong Kong ha bisogno di una nuova legge sulla sicurezza per combattere "l'ascesa del terrorismo". Lo ha dichiarato oggi, 25 maggio, il segretario alla Sicurezza dell'ex colonia britannica, John Lee. Il funzionario ha affermato in una nota ufficiale che la città è stata "avvolta dall'ombra della violenza. Nell'ultimo anno la violenza a Hong Kong si è intensificata, con molti casi che hanno coinvolto esplosivi e armi da fuoco. Il terrorismo sta crescendo in città e le attività che danneggiano la sicurezza nazionale (...) sono ormai dilaganti", ha osservato Lee. Dopo mesi di relativa calma, questo fine settimana Hong Kong ha visto una nuova ondata di proteste dopo che il governo di Pechino ha proposto una legge sulla sicurezza che cambierebbe radicalmente lo status della regione speciale. (segue) (Res)