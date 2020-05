© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giappone: coronavirus, governo verso revoca stato di emergenza nazionale - Il governo del Giappone si prepara a revocare oggi, 25 maggio, lo stato di emergenza nazionale proclamato in risposta alla pandemia di coronavirus nell’area metropolitana di Tokyo, nell’Hokkaido e nelle altre prefetture del paese dove tali misure sono ancora in vigore. Lo ha anticipato il ministro per la Rivitalizzazione economica del paese, Yasutoshi Nishimura. L’esecutivo aveva già sancito la fine dell’emergenza sulla maggior parte del territorio nazionale la scorsa settimana. Lo stato di emergenza nazionale è in vigore a Tokyo, Osaka e nelle altre principali aree urbane del paese dallo scorso 7 aprile, che allora presentavano un numero di casi di contagio giornalieri superiore rispetto al resto del paese. La formalizzazione della decisione avverrà al termine di un confronto formale tra l’esecutivo e il gruppo di esperti mobilitato dal governo per far fronte all’emergenza sanitaria. (segue) (Res)