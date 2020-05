I fatti del giorno – Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Scuola: raggiunto l'accordo sul concorso straordinario, cambia la modalità della prova - Il ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, considera positiva la soluzione sul concorso straordinario per la scuola e si definisce "soddisfatta" per l'accordo raggiunto sulla scuola. "Vogliamo ridurre il precariato, per dare più stabilità alla scuola, e vogliamo farlo attraverso una modalità di assunzione che garantisca il merito. La proposta del presidente del Consiglio va in questa direzione, confermando il concorso come percorso di reclutamento per i docenti", ha dichiarato il ministro in una nota. Prosegue il ministro: "Viene accolta la richiesta di modificare la modalità della prova, eliminando i quiz a crocette che erano stati previsti nel decreto scuola votato a dicembre in Parlamento. Questa prova sarà sostituita con uno scritto, in modo da garantire una selezione ancora più meritocratica". Azzolina ha spiegato che "ora occorre lavorare rapidamente, insieme al Parlamento, per tradurre la misura in una norma da introdurre nel decreto scuola, dimostrando che la maggioranza ha a cuore la qualità del sistema di istruzione e, di conseguenza, gli studenti, che ne sono i principali protagonisti. Stiamo rispondendo anche ad una precisa richiesta delle famiglie - continua - che vogliono, a ragione, certezze sulla qualità del nostro sistema di istruzione e sul suo futuro. Le scelte che facciamo oggi avranno infatti ripercussioni nei prossimi anni. Abbiamo 78 mila insegnanti da assumere nel primo e secondo ciclo fra concorsi ordinari e concorso straordinario - spiega il ministro -. Fra gli aspiranti anche migliaia di giovani che si preparano da tempo e vogliono avere la loro occasione per cominciare ad insegnare. Sono numeri importanti e dobbiamo fare presto. La scuola ha bisogno di stabilità e programmazione. In passato tutto questo è mancato. Possiamo davvero voltare pagina. E farlo nell'interesse dei nostri ragazzi", conclude Azzolina.Scuola: Anief, accordo della maggioranza potrebbe tradire il lavoro migliaia di precari - Che le supplenze fossero assegnate dalle graduatorie di istituto lo si sapeva da dicembre, mentre la retrodatazione era stata già prevista quale possibilità nell’ordinanza ministeriale. L’unica novità dal vertice notturno sembra lo slittamento dei quiz ad anno iniziato con l’aggiunta di una prova scritta, altro che stabilizzazione. E' quanto riferisce il sindacato della scuola Anief in un comunicato. "Se confermata, Anief si dice pronta fin da ora a impugnare tutto in tribunale per chiedere la semplice graduazione delle posizioni e per far accedere tutti i precari nella graduatoria straordinaria finale" si apprende. Marcello Pacifico, presidente nazionale dell’Anief, ha affermato che "a settembre, il numero dei precari sarà doppio rispetto a cinque anni fa (più di 200 mila insegnanti), le richieste di risarcimento per l’abuso dei contratti a termine lieviteranno (15 mila pro capite), la Commissione Ue multerà probabilmente lo Stato italiano nell’attuale procedura d’infrazione (NIF 4231/14)". "E tutto questo perché? - prosegue Pacifico - Per il merito, certamente no. Perché, infatti, i precari meritano di essere chiamati supplenti dalle graduatorie di istituto per tutto l’anno e non meritano di essere assunti nei ruoli da quelle stesse graduatorie? Forse che il lavoro svolto da insegnante a tempo determinato sia diverso da quello svolto a tempo indeterminato?" A queste domande "sembra che la politica non abbia saputo dare una risposta semplice. Lo farà ancora una volta un giudice - dice ancora il presidente Anief - sempre che queste indiscrezioni siano vere".Sanità: Soro (Privacy), su dati sanitari importante avere una infrastruttura italiana sicura - Avere un'unica infrastruttura totalmente italiana e sicura dal punto di vista della sicurezza cibernetica "deve essere l'obiettivo del nostro Paese" per quanto riguarda il trattamento dei dati sanitari. Lo ha detto il presidente dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali, Antonello Soro, in audizione in commissione Semplificazione in materia di semplificazione per i servizi erogati dal Servizio sanitario nazionale. "Il rischio informatico in ambito della salute è particolarmente rilevante e spesso sottovalutato nel dibattito pubblico. Nella dimensione digitale la privacy diventa protezione del dato, che equivale alla protezione delle nostre persone - ha detto Soro -. La novità che si verifica oggi con il decreto Rilancio è che mette fine al processo di allestimento del fascicolo sanitario elettronico attraverso il consenso, armonizzandolo con il nuovo regolamento europeo che ha stabilito che i dati sulla salute raccolti per finalità sanitarie non avessero più necessità di consenso. Da questo - prosegue il garante - deriva una grande responsabilità sia di controllare l’architettura nella quale si deposita e si alimenta il fascicolo sanitario elettronico, deve essere una, e deve avere il massimo delle garanzie. Il nostro Paese deve farsi carico e avere l'obiettivo di creare una nuova grande infrastruttura per la conservazione dei dati più delicati. L'idea di avere un’infrastruttura totalmente italiana, garantita dalla stessa robustezza del presidio della sicurezza cibernetica, deve essere obiettivo del nostro paese", ha concluso Soro.Infrastrutture: Buffagni, investimenti nel digitale sono un tema determinante - Senza il settore privato e le imprese è quasi impossibile sostenere la struttura pubblica, il welfare state e la sanità che abbiamo scoperto essere uno strumento fondamentale per la tutela di qualsiasi cittadino. Così il viceministro dello Sviluppo economico Stefano Buffagni, durante il Business Tech Forum organizzato a partire da oggi dalla società Core e da “Il Sole 24 Ore”. Nel suo intervento, il deputato del Movimento 5 Stelle ha sottolineato come la pandemia e la serrata abbiano “esposto i limiti infrastrutturali” del paese, che tuttavia vengono “spesso utilizzati nei dibattiti senza però addentrarsi in tematiche come la sostenibilità e l’efficienza”. Le infrastrutture digitali, ha aggiunto, rappresentano un tema “determinante al giorno d’oggi” in cui l’Europa presenta un gap importante rispetto a Stati Uniti e Cina in ambiti come la banda larga, il cloud e il 5G. “Tuttavia, parlare di investimenti in infrastrutture digitali è un argomento facile da discutere ma complicato da realizzare: ci si scontra con problemi culturali del paese soprattutto per quanto riguarda la sburocratizzazione”, ha affermato, sottolineando che le difficoltà associate ai processi organizzativi e normativi sono state evidenti anche nel quadro dei lavori per la ricostruzione del Ponte di Genova, nonostante abbia “dimostrato che lo Stato italiano è in grado di fare le cose velocemente e di avere le risorse necessarie per operare al meglio”. Fondamentale, secondo Buffagni, è la necessità di un “cambio culturale: lavorare per la ripartenza significa concentrarci sulla sburocratizzazione”. Su questo fronte, ha spiegato, assume particolare rilevanza l’autocertificazione, che contribuisce ad accelerare i processi normativi e soprattutto “responsabilizza il cittadino”. Sottolineando poi la necessità di sostenere settori strategici e particolarmente in difficoltà come il turismo, il viceministro ha evidenziato in questo senso anche l’importanza di “una giustizia efficiente, a cui devono arrivare meno pratiche inutili possibili”. Le imprese, ha spiegato, devono poter operare in tranquillità “senza incappare in processi organizzativi che richiedono tempi non consoni ad un paese del G7”. In conclusione, il viceministro ha ribadito come il Ponte di Genova abbia costituito un esempio di “imprese pubbliche e private che hanno collaborato e lavorato nella stessa direzione, e senza polemiche: è di questo che il paese ha bisogno per ripartire dopo la pandemia”.Ex Ilva: iniziato il tavolo al Mise con Patuanelli, Catalfo, i vertici di ArcelorMittal e i sindacati - È iniziato in teleconferenza l'incontro al ministero dello Sviluppo economico, alla presenza del ministro Stefano Patuanelli e del ministro del Lavoro Nunzia Catalfo, sulla situazione dello stabilimento ex Ilva di Taranto con i vertici di ArcelorMittal, i commissari dell'azienda in amministrazione straordinaria e i sindacati dei metalmeccanici. Entro la fine di maggio dovrebbe essere presentato il piano industriale da parte della multinazionale franco-indiana dell'acciaio che sembra intenzionata a voler recedere il contratto per il quale è in ballo però una penale di 500 milioni in caso di inadempienza. In discussione è anche l'intervento di Invitalia nella holding con una percentuale intorno al 20 per cento attraverso la società partecipata AMInvestco.(Rin)