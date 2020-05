Roma Municipio IV: Gasparri (FI), Raggi arrogante annega nel suo fallimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come parlamentari di Forza Italia ci stiamo rivolgendo nuovamente al Prefetto che era già intervenuta sulle illegalità commesse dalla Raggi nel IV Municipio, inducendola a comportamenti con i quali il sindaco pensa di aggirare la legge". Lo dichiara, in una nota, il senatore Maurizio Gasparri, commissario del coordinamento Forza Italia Roma Capitale. "Appaltare il IV Municipio alla presidente Della Casa, grillina sfiduciata all'unanimità dal consiglio, è un atto di prepotenza che non lasceremo senza seguito. Sia sul piano legale che sul piano politico - aggiunge Gasparri -. Ogni atto che dovesse compiere la Della Casa sarebbe ovviamente perseguibile per la sua intrinseca illegalità. E inoltre solleciteremo le autorità dello Stato ad intervenire contro questi comportamenti arroganti e illegali di una sindaca che annega nel fallimento del suo mandato. Non ce ne importa nulla se si ricandiderà o meno. Anzi lo faccia. Chiunque candideranno i grillini a Roma non supererà il 10% e non andrà a nessun ballottaggio. La pagina oscura che loro hanno scritto a Roma si sta finalmente per chiudere. Queste prepotenze territoriali le contrasteremo per far capire a tutti chi abbiamo di fronte. Gente che diceva che il vento cambiava e che lo ha fatto cambiare in peggio. Un disastro nella città. Una devastazione totale. E queste prepotenze municipali - conclude Gasparri - saranno da noi puntualmente perseguite. Perché poi anche i tribunali sanciscano il disastro prodotto da Grillo, dai grillini e dalla Raggi". (Com)