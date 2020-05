Scuola: Vodafone rinnova impegno per favorire accesso a digital learning

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per favorire l’accesso al digital learning in questa situazione di emergenza, Vodafone lancia una nuova iniziativa a sostegno degli studenti di tutta Italia. Stando al relativo comunicato stampa, i giovani clienti potranno accedere alle principali piattaforme di didattica a distanza senza consumare i giga della propria offerta. Gli studenti interessati potranno attivare Pass Smart Meeting accedendo all’app My Vodafone. L’offerta è senza costi e si disattiverà automaticamente dopo tre mesi. L’iniziativa, prosegue la nota, rafforza e rinnova l’impegno di Vodafone, che già a partire da marzo aveva eliminato il limite di giga per i ragazzi dalle scuole superiori. Nel comunicato viene sottolineato come Vodafone abbia potenziato la sua rete fin dalle prime fasi dell’emergenza per rispondere alla forte richiesta di traffico e garantire la piena operatività: grazie alla potenza della Giga Network di Vodafone, milioni di persone hanno potuto restare in contatto tra loro, lavorare da casa, informarsi, studiare e intrattenersi. Vodafone ha poi offerto giga illimitati ai clienti in difficoltà per l’emergenza sanitaria: ai residenti nelle aree del primo cordone sanitario, alle aziende e ai clienti bloccati all’estero. (Com)