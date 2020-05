Nigeria: violazione divieto voli commerciali, multata compagnia britannica Flairjet

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della Nigeria hanno multato la compagnia aerea britannica Flairjet dopo che un suo aereo ha violato il divieto di voli commerciali imposto per prevenire la diffusione del coronavirus. Lo ha annunciato u Twitter il ministro dell'Aviazione nigeriano, Hadi Sirika, precisando che la società è stata multata per violazione delle norme sull'aviazione civile ed è stata denunciata all'Autorità per l'aviazione civile del Regno Unito. L'aereo FlairJet è stato sequestrato lo scorso 17 maggio con a bordo passeggeri nonostante avesse soltanto l'approvazione per le operazioni umanitarie. Il governo di Abuja ha vietato i voli passeggeri nel paese, ad eccezione di quelli che rimpatriano cittadini nigeriani o evacuano cittadini stranieri, nel tentativo di contenere la pandemia di coronavirus. La Nigeria è fra i paesi africani più colpiti con 7.839 casi e 226 decessi.(Res)