Turismo: assessore Sviluppo economico Roma, dobbiamo puntare a stranieri

- Roma vuole puntare al turismo straniero nell'estate post emergenza Covid. Lo ha detto l'assessore capitolino allo Sviluppo economico Carlo Cafarotti in una intervista al Corriere della Sera: "Ci sono alcune partite in piedi". Il vice sindaco Luca Bergamo sta organizzando "una parte dell'Estate romana con eventi all'aperto, ma dobbiamo puntare al turismo straniero che l'anno scorso, ad agosto, ha toccato il record con l'82,19 per cento". E su come pensa di riuscirci la Capitale, Cafarotti ha aggiunto: "L'Italia in questo momento, a differenza di altri paesi europei, prevede regole di distanziamento molto più severe a bordo degli aeromobili: bisogna trovare una regola uniforme, altrimenti rischiamo di restare tagliati fuori perché le compagnie straniere da noi non voleranno". (Rer)