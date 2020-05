Fase 2: Fontana su movida, non sprecare sacrifici per alcuni comportamenti imprevidenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In questi due mesi i lombardi si sono comportati non bene ma benissimo, hanno rispettato le regole e infatti i risultati si vedono: si sono abbassati i contagi, si sono abbassati i ricoverati in ospedale e quelli in terapia intensiva. Questo è dovuto in massima parte ai comportamenti positivi dei cittadini lombardi. Per quello dico che non vale la pena di rischiare di sprecare tutto questo grande sacrificio per alcuni comportamenti imprevidenti". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, in merito ai casi di assembramento segnalati in alcuni luoghi della movida lombarda. "Questa mattina - ha aggiunto Fontana - ho ricevuto alcuni messaggi dai sindaci amici della zona dei laghi di Varese, dove mi è stato raccontato che c'è stata questa quantità indicibile di persone che si assembravano. Io li capisco, perché è una delle cose più belle la socialità e il poter stare con gli amici, però in questi momenti bisognerebbe rispettare quelle regole che sono state date e che servono per allontanare definitivamente questo virus. Per adesso ci dobbiamo convivere quindi dobbiamo rispettare le regole".(Rem)