Francia: ministro Economia, 450 miliardi di euro mobilitati contro crisi Covid-19

- Per sostenere l'economia francese nell'ambito della crisi del coronavirus Parigi ha mobilitato 450 miliardi di euro, l'equivalente del 20 per cento del Pil. Lo ha detto il ministro dell'Economia Bruno Le Maire, parlando al'emittente "Bfm-tv". Il ministro ha inoltre fatto sapere che la tassa imposta ai grandi gruppi del settore digitale fino ad oggi ha portato nelle casse dello Stato 350 milioni di euro. Il titolare di Bercy ha inoltre dichiarato che il governo di Parigi non chiederà a Renault di non chiudere gli stabilimenti in cambio del prestito garantito dallo Stato. "Saremo certamente attenti a ogni posto di lavoro, ma vogliamo lasciare la possibilità a Renault di adattare il suo strumento di produzione", ha detto Le Maire. (Frp)