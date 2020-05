Scuola: Gilda degli insegnanti, permessi per legge 104 aggiuntivi in decreto Rilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’articolo 73 della Gazzetta Ufficiale numero 128 del 19/05/20 prevede l’aumento dei giorni di permessi usufruibili con legge 104/92 in base all'articolo 33. E' quanto si legge in una nota della Gilda degli insegnanti di Treviso. I permessi, spiega il sindacato "valgono sia per lavoratori con disabilità personale che per assistenza a familiari disabili" e, aggiunge, possono essere fruiti nella modalità che segue "tre giorni a maggio, tre giorni a giugno, dodici giorni tra maggio e giugno". Queste dodici giornate aggiuntive, saranno retribuite regolarmente come quelle ordinarie. (Rin)