Imprese: Dronitaly Forum 2020 sarà online, dal 18 giugno il primo di quattro webinar

- Dronitaly Forum 2020 cambia programma, si fa in quattro e atterra online. Mirumir, attraverso il comitato scientifico della manifestazione, ha deciso di rispondere alla crisi confermando l’appuntamento del 2020. Dagli spazi del Campus Bovisa del PoliMI l’iniziativa si sposta on-line. La nuova formula conferma la collaborazione con Politecnico di Milano, Politecnico di Torino e Sifet e d è pensata per consentire alle aziende sponsor, ai relatori e a tutti gli operatori del mercato droni una partecipazione attiva e sicura agli eventi programmati a distanza. Il programma prevede quattro appuntamenti su piattaforma webinar: giovedì 18 giugno dalle ore 16.00 alle ore 18.00 “Droni e videoispezioni“; giovedì 16 luglio,dalle ore 16.00 alle ore 18.00 “Droni: le prospettive della ricerca”; giovedì 17 settembre, dalle ore 16.00 alle ore 18.00 “Droni e geomatica”; venerdì 18 settembre, dalle ore 16.00 alle ore 18.00 “Droni per le emergenze”. La partecipazione ai webinar è gratuita, previa registrazione al sito www.dronitaly.it. I quattro webinar rappresentano le tappe di avvicinamento all’edizione 2021 di Dronitaly, in programma dal 5 al 7 maggio 2021 presso gli spazi di BolognaFiere, in virtù dell’accordo di collaborazione firmato dall’ente fieristico e Mirumir nei giorni scorsi. (Com)