Ghana: coronavirus, presidente Akufo-Addo annuncia allentamento restrizioni

- Il presidente del Ghana, Nana Akufo-Addo, ha annunciato la predisposizione di una tabella di marcia per allentare le restrizioni imposte nel paese per contenere la pandemia di coronavirus. “Non possiamo essere soggetti a queste restrizioni per sempre”, ha detto il capo dello Stato parlando durante un discorso alla nazione in occasione delle celebrazioni dell'Eid Mubarak, che segna la fine del periodo di Ramadan. Akufo-Addo ha quindi affermato che le consultazioni con la task force degli esperti del governo si concluderanno questa settimana e successivamente sarà annunciata una tabella di marcia per l’allentamento delle restrizioni. Alla fine di marzo il governo del Ghana ha imposto un blocco di tre settimane nelle città nelle città di Accra, Tema e Kumasi, identificate come principali focolai del contagio nel paese. Successivamente il presidente Akufo-Addo ha revocato il blocco ma ha esteso il divieto di raduni pubblici. Nel paese si registrano al momento 6.617 casi di coronavirus e 31 morti.(Res)