Albania: premier Rama, confini terrestri di nuovo aperti dal primo giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Albania riaprirà i suoi confini terrestri con tutti i paesi confinanti a partire dal primo giugno. Lo ha annunciato il primo ministro albanese, Edi Rama, osservando che potranno entrare nel paese i possessori di passaporti dei paesi confinanti: Kosovo, Macedonia del Nord e Montenegro. "Stiamo compiendo passi in linea con un piano ben pensato e questo non sta avvenendo gradualmente quanto piuttosto il contrario. Siamo pronti a riaprire i confini terrestri, ma dovreste sapere che dobbiamo anche ricevere l'approvazione dagli altri paesi che hanno collegamenti aerei diretti", ha spiegato Rama, anche riguardo alle prossime mosse nel piano di allentamento delle restrizioni. Rama ha osservato che la libera circolazione delle persone è sospesa anche nell'area Schengen "fino al 15 giugno", così come lo sono i voli tra i paesi membri dell'Ue. "I fatti sono fatti, e il fatto è che alcuni non hanno interesse per la verità. L'Albania, noi tutti insieme, si è trasformata in una storia di successo in questa guerra globale", ha dichiarato il premier albanese.(Alt)