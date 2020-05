© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Roma Virginia Raggi in un tweet afferma: "Grazie ai carabinieri per l'operazione contro la malavita a Ostia. Arrestati gli uomini che spararono al cognato del boss Roberto Spada, nella guerra tra clan. Istituzioni sono unite per liberare litorale da criminalità. Fuori la mafia da Roma", conclude la prima cittadina della Capitale. (Rer)