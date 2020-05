© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Abi segnala che anche sabato e domenica scorsi il mondo bancario ha continuato ad inviare domande di garanzia per prestiti a clienti: a ieri, domenica 24 maggio, le domande pervenute dalle banche al Fondo di garanzia sono divenute 364 mila, per 16,2 miliardi di finanziamenti richiesti, di cui 329 mila fino a 25 mila euro, per 6,8 miliardi di finanziamenti. (Com)