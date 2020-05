Incidenti stradali: tir contro barriere su A4 all'altezza di Brescia, 5 km di coda verso Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alle ore 08:50 circa sull'autostrada A4 Milano - Brescia è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Brescia Centro e Brescia Ovest in direzione di Milano a causa di un incidente autonomo di un mezzo pesante che ha perso il controllo e urtato lo spartitraffico centrale portandolo a invadere la corsia di sorpasso della carreggiata opposta. Nell'incidente, avvenuto al km 217, il conducente è rimasto ferito e il carico trasportato, costituito da un macchinario industriale, è stato disperso. Lo comunica in una nota Autostrade per l'Italia. Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 2° Tronco di Milano di Autostrade per l'Italia. Attualmente all'interno del tratto temporaneamente chiuso il traffico scorre su una corsia e si registrano 5 chilometri di coda in direzione di Milano; non si registrano code nella carreggiata opposta dove il traffico scorre su due corsie. (com)