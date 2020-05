Polonia: coronavirus, riaprono parzialmente le scuole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire da oggi 25 maggio le scuole in Polonia riaprono agli alunni dal primo al terzo anno delle elementari. Lo riferisce l'emittente "Polskie Radio". Gli istituti riaprono anche agli studenti all'ultimo anno delle primarie e delle secondarie, ma solo per colloqui individuali con i docenti prima degli esami di fine anno. Tale possibilità sarà estesa a tutti gli alunni delle scuole primarie e secondarie a partire dal primo giugno. La ripresa regolare delle lezioni in ogni ordine e grado resta sospesa almeno fino al 7 giugno. Scuole materne e asili nido sono invece già riaperti dal 6 maggio. (Vap)