Nigeria: Buhari, lo Stato non ha soldi a sufficienza per pagare le importazioni (2)

- La Nigeria è uno dei paesi più colpiti dall'impatto della pandemia di coronavirus sia a livello di contagio – 7.839 casi e 226 decessi – sia a livello economico, essendo il paese in larga parte dipendente dalle entrate petrolifere che rappresentano oltre il 90 per cento delle sue esportazioni. Il forte calo dei prezzi del petrolio a livello globale ha comportato una riduzione delle entrate per il paese, la cui economia potrebbe ridursi quest’anno dell'8,9 per cento, come affermato la scorsa settimana dal ministro delle Finanze, Zainab Ahmed. Secondo il ministro, la pandemia e il crollo del prezzo del petrolio non solo hanno colpito la crescita nazionale, ma hanno anche intaccato la principale fonte di reddito dello stato, vale a dire il petrolio greggio, creando grandi esigenze finanziarie e indebolendo la naira. L'obiettivo del governo, ha spiegato, è quello di garantire al paese una recessione di breve durata, per "uscirne rapidamente, già nel 2021", ha detto, ricordando che in Nigeria il 40 per cento dei cittadini vive in condizioni di povertà e che la crisi aumenterà questa percentuale. (Res)