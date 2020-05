Scuola: Anief, accordo della maggioranza potrebbe tradire il lavoro migliaia di precari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Che le supplenze fossero assegnate dalle graduatorie di istituto lo si sapeva da dicembre, mentre la retrodatazione era stata già prevista quale possibilità nell’ordinanza ministeriale. L’unica novità dal vertice notturno sembra lo slittamento dei quiz ad anno iniziato con l’aggiunta di una prova scritta, altro che stabilizzazione. E' quanto riferisce il sindacato della scuola Anief in un comunicato. "Se confermata, Anief si dice pronta fin da ora a impugnare tutto in tribunale per chiedere la semplice graduazione delle posizioni e per far accedere tutti i precari nella graduatoria straordinaria finale" si apprende. Marcello Pacifico, presidente nazionale dell’Anief, ha affermato che "a settembre, il numero dei precari sarà doppio rispetto a cinque anni fa (più di 200 mila insegnanti), le richieste di risarcimento per l’abuso dei contratti a termine lieviteranno (15 mila pro capite), la Commissione Ue multerà probabilmente lo Stato italiano nell’attuale procedura d’infrazione (NIF 4231/14)". "E tutto questo perché? - prosegue Pacifico - Per il merito, certamente no. Perché, infatti, i precari meritano di essere chiamati supplenti dalle graduatorie di istituto per tutto l’anno e non meritano di essere assunti nei ruoli da quelle stesse graduatorie? Forse che il lavoro svolto da insegnante a tempo determinato sia diverso da quello svolto a tempo indeterminato?" A queste domande "sembra che la politica non abbia saputo dare una risposta semplice. Lo farà ancora una volta un giudice - dice ancora il presidente Anief - sempre che queste indiscrezioni siano vere". (Rin)