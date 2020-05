Romania: delegazione di medici militari negli Usa per sostegno nella lotta al Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una missione di specialisti del ministero delle Difesa di Bucarest è partita questa mattina l' Alabama, negli Stati Uniti, per offrire sostegno alle autorità locali nella lotta contro il Covid-19. Presente all'evento per la partenza, il promo ministro romeno Ludovic Orban che, accompagnato dal ministro della Difesa nazionale Nicolae Ciuca e dall'ambasciatore degli Stati Uniti a Bucarest Adrian Zuckerman, ha sottolineato come tra Usa e Romania esista un "solido" partenariato strategico che genera azioni comuni in tutti i settori di attività. "Un team di 15 medici, infermieri e specialisti sono partiti in una missione di 14 giorni in Alabama, ovviamente nello spirito di solidarietà e cooperazione tra Stati Uniti e Romania. Una missione che mira, da un lato, ad aiutare i medici degli Stati Uniti, ma anche a vedere chiaramente come agiscono le squadre mediche degli Usa nella lotta contro il Covid-19. Auguro successo alla nostra missione e approfitto di nuovo di questa opportunità per inviare un messaggio forte: tra gli Stati Uniti e la Romania esiste un solido partenariato strategico che genera azioni comuni in tutti i campi di attività", ha dichiarato Orban. (Rob)