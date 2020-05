Fase 2: comune Pomezia incontra associazioni del territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è conclusa la quarta settimana di incontri convocati dall'amministrazione comunale di Pomezia con le realtà del territorio visto l’avvio della fase due di contenimento dell'emergenza sanitaria legata al Covid-19. Il sindaco Adriano Zuccalà e gli assessori Miriam Delvecchio, Giuseppe Raspa e Giovanni Mattias hanno ascoltato le istanze di asili nido, ludoteche, associazioni sportive, parroci e associazioni del terzo settore. Al centro dell’incontro le linee guida per la gestione in sicurezza dei centri estivi. Si legge in una nota del comune di Pomezia. "L’amministrazione ha fornito ai partecipanti alcune note esplicative in ottemperanza all’allegato 8 del Dpcm 17 maggio in tema di riapertura delle attività ludico-ricreative", si legge nella nota. "È stata una riunione positiva – ha evidenziato l’assessore Delvecchio –. È nostra intenzione supportare le realtà del territorio e favorire la ripartenza in piena sicurezza. Tra le politiche della famiglia le attività ludico-ricreative rivestono un ruolo di primo piano nello sviluppo dei bambini e rappresentano un’esperienza di crescita importante. Nei prossimi giorni sarà pubblicata una manifestazione di interesse per tutte le realtà associative che durante l’estate vogliono organizzare i centri estivi per bambini e adolescenti dai 3 ai 17 anni. Dobbiamo attenerci alle linee guida del governo nazionale e rispettare tutte le prescrizioni in vigore". (Com)