India: coronavirus, dopo due mesi ripresi i voli interni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo due mesi sono ripresi questa mattina in India i voli domestici per il trasporto passeggeri, sospesi a causa dell’epidemia di coronavirus; il primo è partito alle 4.45 da Nuova Delhi con destinazione Pune (Maharashtra). Tra i passeggeri ci sono studenti e lavoratori migranti rimasti bloccati lontano dai luoghi di origine a causa del lockdown. Nella giornata ne sono previsti un migliaio, ma circa 80 sono stati cancellati a causa delle restrizioni imposte dai governi statali. In alcuni Stati, come l’Andhra Pradesh e il Tripura, non arriverà alcun aereo oggi. Altri riapriranno gradualmente gli aeroporti a partire dal 28 maggio; è il caso di Calcutta e Bagdogra, nel Bengala Occidentale, colpito dal ciclone Amphan. Inoltre, diversi Stati hanno imposto periodi di quarantena, variabili per durata (da sette a 14 giorni) e per soggetti obbligati (tutti o solo coloro che mostrano sintomi). (segue) (Inn)