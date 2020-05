India: coronavirus, dopo due mesi ripresi i voli interni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In base alle linee guida del ministero della Sanità ai passeggeri è consigliato di scaricare l’applicazione di telefonia mobile per il tracciamento Aarogya Setu. Prima dell’imbarco viene misurata la temperatura e solo alle persone asintomatiche è consentito imbarcarsi. È obbligatorio l’uso della mascherina. Tutti, inoltre, devono attenersi alle misure di igiene delle mani e “igiene respiratoria”. Negli scali sono adottate misure di distanziamento e sanificazione. Il controllo della temperatura viene effettuato nuovamente all’arrivo; gli asintomatici possono andare a casa, con la raccomandazione di monitorare il proprio stato di salute per 14 giorni e segnalare eventuali sintomi. Quelli sintomatici vengono presi in carico dalle autorità sanitarie e isolati in luoghi e tempi variabili a seconda dell’entità dei sintomi e alle disposizioni statali. (segue) (Inn)