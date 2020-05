India: coronavirus, dopo due mesi ripresi i voli interni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I voli internazionali sono ancora sospesi, ma il ministero dell’Interno ha aggiornato le procedure operative per i rimpatri dei cittadini bloccati all’estero e in difficoltà, che potranno tornare secondo criteri di priorità: ad esempio, i lavoratori migranti che hanno perso il lavoro, i titolari di visti in scadenza, le persone con emergenze mediche o familiari, le donne in gravidanza, gli anziani e gli studenti avranno la precedenza. Inoltre, sono state ammorbidite le restrizioni per consentire il ritorno di alcune categorie di cittadini d’oltremare: minori, persone che hanno avuto un lutto o un’emergenza familiare, coniugi di cittadini indiani, studenti universitari. Per questi passeggeri sono previsti gli stessi controlli, obblighi e misure di igiene e sicurezza dei voli interni; inoltre, dovranno compilare una dichiarazione e sottoporsi a una quarantena di 14 giorni, di cui sette in un apposito cento, a spese proprie. Per i voli speciali, a differenza di quelli interni, la compagnia di bandiera Air India è stata autorizzata dalla Corte suprema per i prossimi dieci giorni ad accettare prenotazioni anche per i sedili di mezzo. (Inn)