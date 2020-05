Coronavirus: Maggino (Benessere Italia), epidemia ha fatto emergere necessità di una visione sistemica del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’emergenza sanitaria ha dato ai cittadini l’opportunità “di cambiare gli stili di vita, mettendo al centro valori davvero essenziali”, mentre al governo ha evidenziato “la necessità di gestire il Paese attraverso una visione sistemica”. Lo ha detto Filomena Maggino, consigliere del premier Giuseppe Conte e presidente della Cabina di Regia 'Benessere Italia', intervistata durante la trasmissione “Uno Mattina”. “L’epidemia ha fatto emergere quali erano i punti deboli e le fragilità su cui dovranno concentrarsi le azioni del governo. I punti fragili emersi - ha spiegato Maggino - sono quelli legati a una visione sistemica, che è la vera sfida che qualsiasi governo deve affrontare, ovvero capire che il sistema Paese deve essere osservato nella sua globalità per poter mettere in sicurezza i cittadini”. A capo della cabina di regia “Benessere Italia” “abbiamo richiamato le linee programmatiche del presidente del Consiglio presentate il 20 gennaio scorso - ha aggiunto - e ne abbiamo discusso insieme ai rappresentanti dei ministri che compongono la cabina di regia, identificando diversi punti strategici sui quali predisporre iniziative e progetti in quelle che abbiamo chiamato ‘officine’ , luoghi - spiega il consigliere del premier Conte - in cui questi rappresentanti dei ministri si coordineranno con molti stakeholder ed esperti per avviare iniziative molto focalizzate sulla realtà italiana, dalla mobilità a la logistica, alle sicurezze tecnologiche per riuscire ad accogliere le proposte che stakeholder importanti per la ripartenza”, ha spiegato. Maggino ha però messo in guardia da un rischio legato allo smart working, ovvero lasciare che il lavoro si appropri della nostra vita e dei nostri tempi e “questo rischio è più alto per le donne, che devono gestire lavoro, casa, famiglia. E’ una grande opportunità che deve essere gestita con buon senso”, ha concluso.(Rin)