Spagna: ministro Turismo Maroto, coerente pianificazione vacanze con quarantena

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La programmazione delle vacanze dei turisti stranieri in Spagna, a partire da luglio, con la misura di due settimane di quarantena, è perfettamente coerente in quanto quest'ultima sarà eliminata non appena terminerà lo stato di emergenza. Lo ha affermato ieri all'emittente radiofonica "Onda Cero", Maria Reyes Maroto, ministro dello Sviluppo economico e del Turismo del governo spagnolo, in risposta alle affermazioni di Elisabeth Borne, ministro della Transizione ecologica e delle Politiche sociali francese, che aveva sconsigliato i suoi connazionali di recarsi in Spagna a causa delle misure "contraddittorie" adottata dal governo di Pedro Sanchez. Secondo il ministro francese, infatti, da una parte la Spagna ha aperto le sue frontiere e dall'altra ha mantenuto l'obbligo di quarantena di 14 giorni per tutti i turisti provenienti dall'estero. Maroto ha risposto sostenendo che la quarantena è una misura di sicurezza temporanea che verrà meno non appena dichiarato concluso lo stato di emergenza e non vede, pertanto, "nessuna incoerenza" da parte dell'esecutivo di Madrid. (Spm)