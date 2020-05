Venezuela: Maduro ringrazia "di tutto cuore" l'Iran per arrivo prima petroliera (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le petroliere - in viaggio tra due paesi sottoposti alle sanzioni Usa - sarebbero destinate a colmare le carenze di greggio nel paese caraibico in attesa, che il governo Maduro completi un'altra azione nel mirino della Casa Bianca: il rilancio della raffineria di Paraguanà, che Caracas starebbe realizzando grazie a materiale e tecnici arrivato tramite una quindicina di voli aerei decollati da Pechino su apparecchi della iraniana Mahan Air. Un traffico che avrebbe permesso a Teheran di riportare indietro oro venezuelano utile a sistemare le proprie casse e alla Cina di puntellare un socio chiave nella regione sudamericana. Gli Usa, che hanno schierato da tempo una nutrita flottiglia per il contrasto al narcotraffico nelle acque caraibiche, velano risposte anche oltre le sanzioni. (segue) (Brb)