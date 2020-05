Energia: Regno Unito, atteso in settimana via libera al più grande parco solare del paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parco solare più grande del Regno Unito, in grado di generare abbastanza energia pulita per sostenere 91 mila abitazioni, dovrebbe ricevere il via libera dal governo questa settimana. Lo riferisce il quotidiano britannico "The Guardian". Il parco solare dovrebbe raggiungere la capacità di 350 Mw grazie all'installazione di 880 mila pannelli solari nella campagna del Kent. Gli incaricati del progetto si aspettano di ricevere il consenso per il progetto da 502 milioni di euro dal ministro per le Imprese, l'energia e la strategia industriale britannico Alok Sharma il 28 maggio. I negoziati per lo sviluppo del parco solare sono iniziate tre anni fa. (Rel)