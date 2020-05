Fase 2: Sala, non vorrei chiudere, ma altro weekend così non immaginabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un altro weekend come quello che si è concluso a Milano non è possibile immaginarlo. Lo denuncia il sindaco Giuseppe Sala nel consueto video pubblicato sui social. Nella prima settimana di riapertura - ha riferito Sala - “hanno riaperto gran parte degli esercizi al dettaglio non alimentari, mentre purtroppo per le difficoltà comprensibili, ristoranti e centri di benessere per la persona hanno aperto solo al 50 per cento. Da questa settimana, tutti i mercati comunali scoperti sono aperti. E poi è inevitabile parlare dell’intrattenimento serale e notturno. Fuori dai bar per le nostre vie”. “Evitiamo di metterci in due parti avverse, cioè chi si diverte eccedendo e chi, da casa, denuncia questi comportamenti. Cosa che sarà anche naturale, ma sta avvenendo”, ha raccomandato Sala, ribadendo: “Io ricevo centinaia di messaggi, foto di assembramenti nelle vie, nei parchi. Bisogna trovare una formula e qui denuncio tutta la mia frustrazione, e anche quella dei sindaci delle grandi città italiane, perché gli inviti al buon senso, alla responsabilità funzionano anche pochino. Ed è illusorio promettere ai cittadini di riuscire a controllare tutto. Dobbiamo trovare una formula, lo capisco. Oggi mi incontrerò con il prefetto per capire cosa si può fare”. “È chiaro che io vorrei evitare chiusure a tutela di chi sta lavorando, però è altrettanto chiaro che questo weekend non è stato sereno e non possiamo immaginarne un secondo in questo modo”, ha concluso Sala. (Rem)