Credito: Intesa Sanpaolo ha il miglior valore di libro europeo, ma dovrà affrontare difficoltà (2)

- Intesa è ancora molto esposta rispetto al debito sovrano dell'Italia, come del resto tutte le altre banche del paese. Secondo alcuni osservatori, l’operato ottimale dell’istituto di credito si spiega grazie al successo dei suoi settori di gestione dei beni – anche detto asset management – e di consulenza finanziaria per clienti di alto livello – private banking. Anche il dipartimento assicurativo della banca ha avuto enorme successo, e il ramo delle assicurazioni sanitarie potrebbe beneficiare del fatto che in seguito all’emergenza causata dal coronavirus si prevede che un maggior numero di persone si interesserà a queste polizze. Qualsiasi sia la causa del successo della banca, secondo il "Financial Times". Intesa Sanpaolo dovrà continuare adottenere dei risultati sorprendenti per rispondere ai problemi che si trova di fronte, ovvero una recessione, debiti in crescita e l'esposizione al debito sovrano italiano. (Rel)