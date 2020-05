Imprese: Standard Ethics emette rating alla ceca Cez

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Standard Ethics ha emesso il rating "E" alla compagnia ceca Cez. La società fornisce servizi energetici integrati, si legge in un comunicato, oltre a produrre e distribuire elettricità e calore utilizzando diverse fonti di energia, tra cui il gas naturale, il carbone ed il nucleare. Si registra che la società tiene in considerazione gli obiettivi internazionali per la transizione energetica e adotta un adeguato sistema di rendicontazione Esg. In aggiunta, si rileva l'adozione da parte di Cez di alcune politiche a carattere ambientale. Le sfide per il futuro, oltre che sulla decarbonizzazione, si potrebbero concentrare sul miglioramento del modello di corporate governance; sul miglioramento della compliance delle norme nazionali ed europee circa la concorrenza; sulla disclosure e la rendicontazione non ordinaria. Infine, la sicurezza degli impianti di produzione - soprattutto se nucleari - rimane un punto essenziale e sotto costante osservazione. (Com)