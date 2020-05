Usa-Cina: O’Brien, Washington pronta a sanzioni in risposta a legge sicurezza Hong Kong

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione della Cina di varare una legge sulla sicurezza per contrastare gli atti di sedizione ad Hong Kong potrebbe condurre a sanzioni statunitensi, e minacciare lo status di hub finanziario internazionale della ex colonia britannica. Lo ha dichiarato ieri, 24 maggio, il consigliere per la Sicurezza nazionale della Casa Bianca, Robert O’Brien. “Sembra che con questa legge sulla sicurezza nazionale (la Cina) assumerà il controllo di fatto di Hong Kong”, ha dichiarato O’Brien nel corso di una intervista al programma televisivo “Meet the Press” dell’emittente “Nbc News”. “Se lo faranno (…) il segretario di Stato Mike Pompeo non sarà in grado di certificare che Hong Kong mantiene un elevato livello di autonomia, e in tal caso verranno imposte sanzioni ad Hong Kong e alla Cina”. La valutazione del dipartimento di Stato Usa in merito allo stato dei diritti e dell’autonomia amministrativa di Hong Kong potrebbe condurre alla revoca dello statuto speciale di cui tale territorio gode negli Usa, e dunque minarne la posizione di centro finanziario globale, ha spiegato O’Brien: “E’ difficile immaginare come Hong Kong possa continuare ad essere il centro finanziario dell’Asia che è diventato, se la Cina assumerà il controllo”, ha detto il funzionario, secondo cui l’iniziativa di Pechino rischia di innescare una fuga delle società quotate ad Hong Kong. “L’unica ragione per cui (le aziende e le società straniere) si sono trasferite ad Hong Kong è perché vi regna lo stato di diritto, un sistema di libera iniziativa, il capitalismo, la democrazia e libere elezioni locali”, ha affermato il consigliere della Casa Bianca. “Se tutto questo dovesse sparire, non vedo come la comunità finanziaria potrebbe rimanere”. (segue) (Cip)