Germania: cassa integrazione potrebbe costare più di 30 miliardi di euro entro 2020

- Il ricorso alla cassa integrazione in netto aumento in Germania a causa della crisi del coronavirus potrebbe costare all'Agenzia federale del lavoro (Ba) più di 30 miliardi di euro entro il 2020. È quanto affermato dal presidente della Ba, Detlef Scheele, nel corso di un'intervista al quotidiano “Der Tagesspiegel”. Secondo Scheele, “il governo federale dovrebbe quindi dare una mano”. A oggi, la Ba ha erogato 2,5 miliardi di euro per la cassa integrazione, che le imprese hanno richiesto per oltre dieci milioni di dipendenti. Come spiega il quotidiano “Handelsblatt”, la quantità relativamente limitata di ale ammontare dipende dal fatto che “diverse aziende non hanno ancora effettuato la fatturazione” del sussidio. A ogni modo, la Ba presuppone che, alla fine, non tutti i lavoratori per cui è stata presentata una domanda di cassa integrazione la richiederanno effettivamente. Intanto, nota “Handelsblatt”, non è chiaro se le riserve per miliardi di euro di cui la Ba dispone siano sufficienti per attutire le conseguenze della pandemia di coronavirus sul mercato del lavoro tedesco. (Geb)