Libia: Osservatorio siriano, la Turchia ha inviato un nuovo gruppo di combattenti siriani

- L'Osservatorio siriano per i diritti umani ha dichiarato che un nuovo gruppo di combattenti siriani filo-turchi è arrivato in Libia nelle ultime 24 ore, per partecipare alle operazioni militari che si svolgono a Tripoli insieme alle forze del governo di Fayez al-Sarraj contro quelle di Khalifa Haftar. In una dichiarazione, l'Osservatorio ha affermato che "il nuovo gruppo di combattenti siriani è formato da 500 uomini, che appartengono alle fazioni siriane alleate ad Ankara". Secondo l'Osservatorio, il nuovo gruppo parteciperà alle operazioni militari al fianco delle forze governative a Tripoli, sotto la copertura aerea da velivoli turchi. Il numero di combattenti arrivati fino a oggi in Libia ha raggiunto circa 10.100 mercenari, tra cui un gruppo non siriano, mentre il numero di reclute arrivate nei campi turchi per ricevere addestramento ha raggiunto circa 3.400 unità, pronto a recarsi in Libia prima del 10 giugno.(Res)