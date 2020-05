Germania-Ue: presidente Cdu, proposta Merkel-Macron è risposta giusta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proposto il 18 maggio scorso dal cancelliere tedesco Angela Merkel e dal presidente francese Emmanuel Macron, il fondo europeo da 500 miliardi di euro per la ricostruzione dell'Ue è “la risposta giusta” alla crisi del coronavirus. È quanto affermato dalla presidente dimissionaria dell'Unione cristiano-democratica (Cdu) Annegret Kramp-Karrenbauer, ministro della Difesa della Germania, nel corso di un'intervista rilasciata all'emittente televisiva “N-tv”. Secondo Kramp-Karrenabuer, l'iniziativa di Merkel e Macron è “la risposta giusta in una situazione storica in cui viene messa alla prova la coesione dell'Europa”. Pertanto, la presidente dimissionaria della Cdu raccomanderà alla dirigenza del partito, che si riunisce oggi, di sostenere “questo piano rivoluzionario per un'Europa economicamente vitale”. Kramp-Karrenbauer è poi intervenuta sulle politiche necessarie affinché l'economia tedesca superi la crisi. A tal fine, la presidente dimissionaria della Cdu si è detta a favore della riduzione degli oneri burocratici e previdenziali. “Il coronavirus è una rottura, una rottura con l'esistente, ma vi è anche l'opportunità di rendere la Germania un po' più libera: ciò di cui sicuramente non abbiamo bisogno sono oneri aggiuntivi come gli aumenti delle tasse”, ha affermato Kramp-Karrenbauer. (Geb)