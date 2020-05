Regno Unito: leader laburista Starmer, difendere Cummings è un insulto ai cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader del Partito laburista Keir Starmer ha definito la presa di posizione del premier britannico Boris Johnson nei confronti del suo consigliere Dominic Cummings "un insulto nei confronti dei sacrifici del popolo britannico". Lo riporta il quotidiano britannico "Independent". Starmer ha dichiarato che Johnson ha "fallito" scegliendo di difendere Cummings. Secondo quanto emerso negli ultimi giorni, Cummings si sarebbe recato a inizio aprile nella casa dei genitori a Durham, a oltre 250 miglia da Londra dove risiede, nonostante avesse sviluppato i sintomi del coronavirus e prima che ciò fosse possibile in base al primo allentamento delle restrizioni nel Regno Unito. Nonostante queste accuse, il premier si è rifiutato di rimuovere dall'incarico il suo consigliere e l'ha difeso durante la conferenza stampa tenutasi ieri, 24 marzo, rimarcando che Cummings ha agito "responsabilmente, legalmente e con integrità". Secondo il leader laburista, invece, la decisione di supportare Cummings ha "ridotto la fiducia nel messaggio del primo ministro riguardo alla sanità pubblica in un momento cruciale". Starmer ha sottolineato che milioni di cittadini "stavano aspettando delle risposte e non ne hanno ricevuta nessuna". Il leader dell'opposizione sostiene che sia necessario iniziare un'indagine urgente sull'operato di Cummings. (Rel)