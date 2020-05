Germania-Ue: Roettgen (Cdu), proposta “Quattro avari” provocazione unica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proposta dei “Quattro avari” Austria, Paesi Bassi, Danimarca e Svezia contro l'iniziativa del cancelliere tedesco Angela Merkel e del presidente francese Emmanuel Macron per il fondo europeo da 500 miliardi di euro per la ricostruzione dell'Ue dopo la crisi del coronavirus è “una provocazione unica”. È quanto affermato dal presidente della commissione Affari esteri del Bundestag, Norbert Roettgen, candidato alla presidenza dell'Unione cristiano-democratica (Cdu), nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano “Sueddeutsche Zeitung”. I quattro Stati membri temono che, con la proposta di Merkel e Macron, l'Ue diventi un'Unione del debito e per tale motivo sono contrari al fornire gli aiuti ai paesi più colpiti dalla crisi mediante sovvenzioni non rimborsabili. Diversamente, Austria, Paesi Bassi, Danimarca e Svezia un fondo di emergenza europeo contro la crisi dalla durata limitata di due anni. A differenza dell'iniziativa di Merkel e Macron, gli Stati membri non dovrebbero ricevere sovvenzioni dall'Ue, ma prestiti a basso tasso di interesse tratti dal bilancio comune, che verrebbero rimborsati in seguito. Tuttavia, secondo Roettgen, l'eccessivo indebitamento dei singoli paesi membri non può essere risolto offrendo ulteriore disavanzo. Per il presidente della commissione Affari esteri del Bundestag, “tatticamente” Austria, Paesi Bassi, Danimarca e Svezia intendono “soltanto mantenere il loro precedente sconto sui contributi al bilancio dell'Ue”. A tal fine, “in questi tempi difficili”, i “Quattro avari” prendono “in ostaggio non soltanto i paesi particolarmente colpiti dalla crisi sul piano economico dalla crisi, come l'Italia e la Spagna, ma anche la coesione dell'Ue”. In questo modo, i quattro Stati, “hanno servito il populismo” al proprio interno e “accettando di provocarlo negli altri paesi” dell'Ue. (Geb)