Qatar: protesta pacifica dei lavoratori immigrati per salari non pagati

- Un centinaio di lavoratori immigrati ha organizzato una protesta pacifica per le strade della capitale qatariota Doha per rivendicare il pagamento di salari arretrati. Lo riferisce il quotidiano panarabo "Asharq Al-Awsat". Il ministero del Lavoro dell’emirato ha dichiarato di aver intrapreso le iniziative necessarie affinché gli stipendi vengano versati nei prossimi giorni. Una parte significativa dell'economia del qatariota si basa sulla manodopera a basso costo costituita da immigrati indiani, pakistani, nepalesi e srilankesi. Molti di questi sono impiegati nella realizzazione della miriade di megaprogetti in vista della coppa di mondo del calcio del 2022. (Res)