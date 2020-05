Scuola: Granato (M5s), ok accordo, valorizzato merito docenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vertice di questa notte sulla scuola "è stato proficuo". Così su Facebook la capogruppo del Movimento 5 stelle in commissione Istruzione Bianca, Laura Granato. "È emersa condivisione di intenti. Tutte le forze di maggioranza convergono sulla linea di una selezione seria che valorizzi le capacità e le competenze del personale da assumere a tempo indeterminato, come chiesto dal Movimento 5 stelle", si legge. "Chiaramente lo slittamento delle prove in autunno non era nei nostri programmi - spiega Granato - ma la modifica della tipologia di prova scritta richiede tempi organizzativi e modalità differenti. Questa mattina proseguiremo la discussione che ci auguriamo altrettanto proficua come quella di questa notte", conclude l'esponente del M5s.(Rin)