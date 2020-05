Francia: si apre oggi la "Segur de la Santé", gli stati generali della sanità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si apre oggi in Francia la "Segur de la Santé", una concertazione tra il governo e le parti sociali sul sistema sanitario che durerà sette settimane. L'evento, spiega il quotidiano "Le Monde", prende il nome dalla strada che ospita il ministero della Sanità. Alle 15:30 il primo ministro, Edouard Philippe, e il ministro della Salute, Olivier Veran, annunceranno in videoconferenza le modalità con cui si svolgerà il dialogo a circa 300 rappresentanti del settore sanitario francese. Tra i principali temi che verranno adottati nel corso della "Segur de la Santé", ci sono i compensi, i turni di lavoro del personale ospedaliero, e l'organizzazione delle strutture sanitarie. "Agiremo in modo alternativo se ce ne sarà bisogno", ha detto Veran. Alla guida di questi stati generali c'è l'ex segretario generale del sindacato della Confederazione francese democratica del lavoro (Cfdt), Nicole Notat.(Frp)