Pa: Dadone ringrazia Azzolina sulla scuola, grande lavoro di rilancio e riqualificazione

- Il ministro della Funzione pubblica, Fabiana Dadone, ha ringraziato su Twitter il ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, dichiarando: "I nostri figli meritano una classe docente preparata, all'altezza del futuro che vogliamo per loro e per il nostro Paese. Grazie a Lucia Azzolina", si legge. "Il M5s al governo - aggiunge poi Dadone - sta mettendo in campo un grande lavoro di rilancio e riqualificazione di tutti i comparti della Pa", conclude il ministro. Ieri sera, in tarda serata, è stato raggiunto un accordo nella maggioranza sul decreto Scuola: dopo l'estate si terrà il concorso per regolarizzare 32mila precari, che prevede la prova selettiva senza test a crocette ma con prova scritta. (Roma)