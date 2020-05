India: coronavirus, da quattro giorni incrementi record dei contagi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Solo il Maharashtra, lo Stato indiano più colpito, conta più di 50 mila casi e 1.635 decessi. La capitale statale, Mumbai, ne conta più di 30 mila. Il Sikkim, uno dei pochi Stati finora esclusi dal contagio, ha registrato un caso. Nelle ultime due settimane, tra il 7 e il 21 maggio il tasso di positività dei campioni sottoposti a test è salito al cinque per cento; precedentemente, da febbraio al 7 maggio, era del quattro per cento. I laboratori abilitati per i test, secondo il Consiglio indiano per la ricerca medica (Icmr), sono 607, di cui 180 privati, circa il 30 per cento; questi ultimi, però, effettuano il 12-18 per cento dei test. Da quanto è emerso da un confronto tra il governo centrale e alcune amministrazioni locali, quattro città si stanno distinguendo per risultati positivi nella gestione dell’emergenza sanitaria: Jaipur (Rajasthan) e Indore (Madhya Pradesh) per il tracciamento e Chennai Tamil Nadu) e Bangalore (Karnataka) per la cura, con tassi di mortalità molto bassi. (segue) (Inn)