Libia: i deputati chiedono di accettare l'iniziativa di Saleh per risolvere la crisi libica

- Numerosi membri della Camera dei rappresentanti libica (parlamento di Tobruk) hanno chiesto di adottare l'iniziativa proposta dal presidente del parlamento, Aguila Saleh, per risolvere la crisi libica sulla base dei principi su cui è stata fondata la Libia. "L'iniziativa Saleh porta nei suoi termini le soluzioni alla crisi libica che si basano sulla necessità di formare l'autorità esecutiva sulla base delle tre regioni storiche: Cirenaica, Tripolitania e Fezzan, e sul meccanismo di selezione e processo decisionale e un’equa distribuzione della ricchezza tra le regioni”. Lo hanno affermato i deputati in una nota."Proponiamo di nominare un nuovo comitato di esperti per sviluppare una Costituzione consensuale e definire un nuovo quartier generale per le istituzioni sovrane, il Consiglio presidenziale e il prossimo governo di unità nazionale, fino a quando le disposizioni di sicurezza non saranno attuate a Tripoli e affrontare le condizioni di guerra e i gruppi armati". La dichiarazione si è conclusa invitando tutte le parti in conflitto in Libia ad adottare l'iniziativa per fermare lo spargimento di sangue nel paese e riportarlo sul percorso democratico al fine di mantenere stabilità e sicurezza.(Bel)